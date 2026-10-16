自战争开始以来，伊朗及其支持的组织已使用无人机和导弹，对沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林的84处基础设施设施发动了至少135次袭击。据《快报论坛报》报道，这是路透社一项调查得出的结论。该通讯社称，袭击目标是能源、港口、运输和工业设施的关键设备。

对港口和天然气工厂的袭击

受冲击最严重的设施包括阿联酋富查伊拉港，该港可使石油出口绕开霍尔木兹海峡。路透社统计，自2月28日以来，该港至少遭到19次袭击。该通讯社分析的卫星图像显示，两套连接石油码头与泊位的管道系统受损。

据Kpler数据，在3月中旬的袭击后，富查伊拉的石油装载量降至每日44万桶，不到2025年日均水平的一半。5月4日遭袭后，该港的石油产品出口几乎停滞了一个月：截至6月1日，只有一艘船从那里驶离。

卡塔尔Ras Laffan天然气液化工厂也遭到袭击。在两次打击中，两套用于液化天然气的冷却模块被摧毁。QatarEnergy负责人萨阿德·卡比3月向路透社表示，完全修复这些模块可能需要三至五年。该通讯社指出，对Ras Laffan的袭击使全球近20%的液化天然气流量面临风险。

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政府否认与经济损失

海湾国家政府在袭击后的至少34份官方声明中强调，损害是由被拦截的导弹或无人机残骸造成的。与此同时，路透社采访的14名专家和了解受影响行业运作的人士认为，数十处设施的关键设备主要由意外残骸造成损坏的可能性不大。

9月10日，对沙特东西向输油管道的一次袭击停止了石油输送，并使最多占全球石油供应4%的供应量面临风险。沙特阿拉伯表示，袭击由伊朗支持的伊拉克组织实施。布伦特原油期货价格在3月、4月和5月接近或超过每桶120美元，而2月约为70美元。

根据企业和分析公司IIR Energy的估计，该地区至少四处大型设施完全修复需要一年或更长时间。其中包括Ras Laffan、卡塔尔Pearl Gas-to-Liquids工厂、阿联酋Habshan天然气综合体，以及Emirates Global Aluminium Al Taweelah铝厂。

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