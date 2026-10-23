在“阿甘”和“费米达”两起轰动性揭露事件后短暂沉寂一段时间，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察院（SAP）再次提醒，对相关腐败方案的调查仍在进行中，涉案人员名单可能会继续扩大。 10月21日，国家反腐败局和专门反腐败检察院对国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。

乌克兰国家银行方面证实了此次调查行动，并承诺稍后将提供进一步说明。 同日，数名议员透露，搜查行动针对的是乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺本人，且与“森斯银行”及“喀尔巴阡石油化工厂”的腐败案件有关。

国家反腐败局（NABU）为避免影响案件调查，未就安德烈·皮什诺的嫌疑或现状发表评论。与此同时，这起事件开始浮现出新的细节。

UA.News 深入剖析了此次对乌克兰国家银行行长住所的搜查事件，并回顾了安德烈·皮什诺身后那条绵延不绝的政治与腐败丑闻链： 从“明迪奇门”到对主要非银行公司处以毫无依据的数百万罚款。



搜查行动与乌克兰国家银行行长的突然“辞职”



10月21日，在乌克兰国家银行行长住所遭搜查的背景下，乌克兰媒体援引自身消息来源报道了其辞职的消息。据称，安德烈·皮什尼因“健康原因”提交了“自愿辞职”申请。

乌克兰国家银行对此予以否认，并保证工作仍按常规进行。不过，乌克兰国家银行团队未能装作一切如常。 媒体调查发现，在搜查行动开始前48小时，乌克兰国家银行许可部主任达里娅·索菲娜已从该行辞职并离开乌克兰。 她是在皮什内被任命后加入国家银行的，被视为其亲信，并曾出现在涉及国有“森斯银行”案件的一个环节中。UA.News编辑部曾于10月21日试图致电该官员，但未获回应。

鉴于索菲娜对有关其离职的消息未作任何回应，媒体推测了两种可能的情况。 要么该官员可能卷入了乌克兰国家银行行长的某些非法交易，并试图逃避责任；要么恰恰相反——她可能正配合调查并作证。

直到搜查发生后的第二天，索菲娜才在自己的社交媒体主页上发文称，她并未离开乌克兰，目前仍在国家银行大楼内。 而她是在搜查发生10天后才提交的辞职申请，并未将这一决定与调查行动联系起来。

这一事件中颇具

象征意义的是：在搜查行动发生前的几个月，金融界和政界就流传着关于皮什尼可能辞职的传闻，他被视为前总统办公室主任安德烈·叶尔马克的“亲信”。 特别是，皮什尼和叶尔马克曾是2011年成立的民间组织“感受”（Vidchuy）的联合创始人。

此外，乌克兰社交媒体上还出现消息称，乌克兰国家银行（NBU）秘书处正在讨论，如果皮什尼离职，将保留国家银行现任理事会成员及关键部门领导层的现有人选。

皮什尼

本人证实，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）曾对其住所进行搜查，但未发现任何能证明他或任何乌克兰国家银行职员涉嫌违法的证据。

“这对我来说是一次全新的经历。在工作场所进行的调查行动不仅需要相关机构发表评论，因此我认为有必要亲自发表声明。 根据法院的裁决，此次调查行动所依据的刑事诉讼程序，既不涉及乌克兰国家银行的业务活动，也不涉及我作为行长履职期间的工作。 调查人员是在搜集与其他情况及人员相关的案件证据，”他在社交媒体上写道。

乌克兰国家反腐败局（NABU）解释称，调查行动已获得授权，并按照现行法律进行，同时“未拘留任何人，也未通知任何人涉嫌犯罪”。

对皮什诺

进行搜查的

可能原因

多名议员立即表示，国家反腐败局对皮什诺夫办公室及住所的搜查，与滥用“喀尔巴阡石油化工”及被国有化的森斯银行的资产有关， 腐败分子正是通过该银行将贪污所得“洗白”。具体而言，“福雷斯特·甘普”专项行动中的涉案人员组织将1.5亿格里夫纳合法化。 随后，这笔钱被用作前部长赫尔曼·加卢申科的保释金——他是在“米达斯”行动中被捕的。该丑闻瞬间超出了刑事诉讼的范畴。

8月，乌克兰国家银行行长前往议会，解释这家国有银行为何会卷入这起涉及1.5亿格里夫纳的骗局。SENS银行被揭露的滥用职权规模之大，引发了人们对乌克兰国家银行内部可能存在问题的质疑。 乌克兰最高拉达税务委员会主席达尼洛·赫特曼采夫直言不讳地表示，安德烈·皮什尼据称早知“森斯银行”的洗钱骗局，却未及时采取必要措施。

此外，这位议员还指出伊琳娜·穆德罗亚可能涉入该骗局——他称其为皮什尼的亲密盟友——并提及皮什尼与瓦西里·韦塞利以及“森斯银行”六名高管的关联，称这些高管均与与乌克兰国家银行行长有关联。



此外，赫特曼采夫还指责乌克兰国家银行管理层忽视了——据他所说——森斯银行涉及数十亿的金融监控违规行为。该议员要求皮什诺伊辞职。

在乌克兰最高拉达临时调查委员会开始调查“森斯银行”管理层是否受到外部影响后，有关乌克兰国家银行行长可能涉案的细节浮出水面。

调查人员和议会特别调查委员会特别关注了瓦西里·韦塞洛伊，这位曾担任森斯银行监事会顾问的人物，因卷入“明迪奇录音带”案而备受瞩目。

据“森斯银行”前监事会主席证词称，正是安德烈·皮什尼将韦塞洛引荐至该银行。 皮什尼本人对此予以否认。据议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克随后透露，9月24日已针对安德烈·皮什尼在临时调查委员会会议上可能作出的虚假证词立案侦查。



安德烈·皮什

尼参与的重大

丑闻

EasyPay、City24及试图摧毁其商业

帝国的企图

自今年年初以来，乌克兰国家银行对多家非银行金融机构处以创纪录的数百万格里夫纳罚款，总额超过3.74亿格里夫纳。总计对54家企业进行了处罚，其中部分市场参与者多次受到处罚。 受处罚的对象包括知名的领先支付平台、大型保险公司，以及“乌克兰邮政”。

5月，两家最大的支付终端网络——EasyPay（“康特拉科托维·迪姆”金融公司）和City24（“斯威夫特·加兰特”公司）——均被处以1.35亿格里夫纳的巨额罚款。 乌克兰国家银行给出的官方理由是违反了金融监控领域的法律要求。 然而，这些指控的细节引发了媒体的质疑，并导致一种猜测：关于“打击2.7亿格里夫纳黑钱”的轰动性声明，可能是一场大规模行政与媒体博弈的一部分。



在宣布罚款之前，媒体曾积极传播消息，称这些终端网络与商人蒂穆尔·明迪奇以及轰动一时的“米达斯”案有关。 然而，实际情况表明，EasyPay、City24与调查涉案人员之间极有可能不存在任何法律或财务上的关联。 两家公司——EasyPay和City24——运营完全透明，且从未被发现与“米达斯”案中的相关公司有过任何合作。 对一家非银行公司处以1.35亿的罚款，实际上是企图扼杀其业务。与此同时，金融分析师认为，国家银行的指控似乎模棱两可，且包含若干明显的技術性操作。 针对这起涉及乌克兰国家银行的事件，金融专家提出了几种解释：

国有银行的垄断。 如果淘汰私营支付网络，数百万乌克兰人将不得不前往国有银行的柜台和终端机办理业务。这将使国有银行能够强加自己的条件，并提高面向公众的手续费。而这反过来可能表明，乌克兰央行违反了国际货币基金组织（IMF）关于降低国有银行在经济中占比的决议。

为“自己人”腾出空间。如果EasyPay和City24失去了在超市和购物中心的黄金位置，这些位置可能会迅速被新的支付系统占据，而该系统可能对某位高官抱有忠诚。

赤裸裸的施压与“保护费”。金融界幕后正热议一种推测：此类巨额罚款的真正目的并非迫使公司倒闭，而是赤裸裸的威慑。 或许，当局只是试图迫使企业向政府办公室里的“监管者”支付暗中“贡金”，以换取继续安稳经营的权利。看来，1.35亿的罚款不过是这些谈判中的一种财务筹码。

“

森斯银行”与赌博

非法付款

此前，乌克兰国家银行行长皮什尼和“森斯银行”的代表们，就已经出现在“米达斯”行动的笔录或“明迪奇录音”中。 2026年5月，国家反腐败局（NABU）公布的最新一批录音记录显示，国有SENS银行很可能是在线赌场支付清算（收单）领域最大的参与者和垄断者，并确保了大量黑钱流通过该渠道。

当时，税务委员会主席达尼洛·赫特曼采夫对此表示愤慨，称国有银行内部可能存在一个有组织犯罪集团，协助博彩业逃税。

赫特曼采夫指出，这并非个别事件，而是一种系统性的腐败机制，该机制是在监管机构和执法部门的“默许”下运作的。

“当银行承担起为赌博活动进行非法支付的职能，并向最大规模的运营商提供这项服务时，这便构成了一套庞大的腐败体系，”这位议员强调道。 他补充道，该银行的金融监控可能助长了这一活动，而乌克兰国家银行（NBU）在检查结果出炉后却未采取任何措施。

对艾博克斯银行

的

追责与清算

2023年3月，乌克兰国家银行撤销了“艾博克斯银行”股份公司的牌照，并将其送交清算。

2026年5月，议员弗拉基米尔·阿列耶夫透露，在艾博克斯银行被吊销牌照后，发起针对该企业迫害行动的人在所有可能的诉讼中均败诉。

“该银行曾是终端及在线支付领域的重要基础设施参与者。当局以打击非法赌博为由将其取缔。 三年过去了，我们看到了这一事件的结局：针对艾博克斯银行的刑事案件被法院认定为毫无依据：2023年9月14日立案的第72023000500000071号案件09.2023号，针对艾博克斯银行高管的刑事诉讼案，已由戈洛西耶夫斯基区法院裁定结案（案号752/15954/25），并经基辅上诉法院裁定维持原判。 伴随对艾博克斯银行管理层舆论施压而提出的刑事指控，在法庭上未能获得充分证实。 目前，管理层正通过法院试图就这起捏造的刑事案件造成的损失寻求赔偿，与此同时，艾博克斯银行的所有数十亿资金流已全部转移至森斯银行。而这正是整个事件的核心目的，”这位人民代表指出。

值得注意的是，艾博克斯银行被接管一事背后，可能有备受争议的前总检察长副手德米特里·维尔比茨基的身影。他在这一过程中可能扮演的角色，就是为整个行动提供法律框架。 当一些金融机构被摧毁时，资金流最终汇入的其他机构的活动却完全未被检察官察觉。



乌克兰国家银行与“乌克兰邮政”及斯米

良斯基之间的公开战

乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼与“乌克兰邮政”首席执行官伊戈尔·斯米利安斯基之间的冲突已持续数年之久。 表面上的争议焦点，是“乌克兰邮政”负责人希望创建邮政银行的野心。而这与大型国有银行的利益相冲突。

乌克兰国家银行一再指称这家国有邮政运营商的财务活动存在违规行为。过去一年间，此类指控如潮水般涌现。 自2026年初以来，乌克兰国家银行开出的罚款金额不断攀升：3月为25.5万格里夫纳，5月为170万格里夫纳，6月则超过250万格里夫纳。

与此同时，乌克兰国家银行宣布这家国有企业经营不善，并蒙受了数百万的亏损。 央行呼吁尽快组建一个完整的监事会，并指责伊戈尔·斯米利亚斯基能力不足。乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼公开声明了上述所有情况。

与此同时，“乌克兰邮政”总经理就乌克兰国家银行关于其不符合专业要求的决定发表评论称：“究竟是哪些专业要求？ 我想大家都明白，我违反了2023–2026年乌克兰银行业的主要规则：你必须热爱并极尽赞美之词歌颂乌克兰国家银行行长安德烈·格· 皮什诺，否则你就不能当银行家，也不能在金融行业工作。”

斯米利安斯基将要求解雇他的决定称为监管机构负责人安德烈·皮什尼的“私怨报复”，后者曾公开参与针对“乌克兰邮政”的舆论攻势。

对波

罗申科旗下国际投资银行的

罚款

2025年3月，乌克兰国家银行对国际投资银行（MIB）处以2050万格里夫纳的罚款，该银行的主要股东是乌克兰第五任总统彼得·波罗申科。 监管机构解释称，处罚原因在于该行违反了金融监控领域的法律法规，特别是对客户审查不力。

作为回应，“欧洲团结”党代表和波罗申科指责乌克兰国家银行及皮什诺伊进行政治迫害。“欧洲团结”党声称，与该罚款相关的虚假信息正通过“Telegram总统办公室的机器人账号”散布了与该罚款相关的虚假信息，并指责国家银行的工作人员在检查MIB期间，与“安全部门及其他政府走狗”勾结，“搜查文件、翻查客户资料，妄想找到任何把柄”。

监管机构保证，此次检查是按计划进行的，检查对象是银行的经营活动，而非其股东的政治活动。

波罗申科本人在社交媒体上表示，国家银行的金融监管部门的行为“完全不负责任”。

“我们收到了一封关于检查波罗申科基金会、罗申基金会和‘社区事务’基金会活动的信函。显然，他们已经没有其他人可查了，”这位“欧洲团结”党领袖表示。



彼得·波罗申科解释称，乌克兰国家银行实际上正在制造一种局面：银行因此不愿为这些基金会提供服务；捐赠者减少捐款；由于面临被认定为“可疑”的风险，运营活动也变得困难重重。

此前，在2025年2月，乌克兰第五任总统曾表示，在国家安全与国防委员会实施制裁后，乌克兰国家银行冻结了他的所有银行卡。

乌克兰国家银行的

存款凭证与银行

的超额利润

“在针对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺伊关于Sense Bank洗钱案、对金融监管机构的人为干预以及要求其辞职的声浪中，我想提请人民代表和政府注意一个被遗忘的、 但非常精妙且利润丰厚的、以安德烈·格里戈里耶维奇命名的、涉及乌克兰国家银行存款凭证的银行骗局，”调查记者叶夫根·普林斯基在其Telegram频道中写道。

他援引了相关数据：2025年，乌克兰国家银行（NBU）为向各银行支付存款凭证款项共支出819.8亿格里夫纳，占该行从乌克兰政府债券（OVDP）所得收入的96.1%。 也就是说，财政部从预算中拨付给乌克兰国家银行的资金，非但没有返还国库，实际上几乎全额流入了商业银行体系。 据普林斯基估算，2022年至2025年期间，乌克兰国家银行通过该机制共向各银行支付了2918亿格里夫纳，同时从财政部预算中获得了大致同等数额的资金。

“这看起来像是将资金从预算中转入商业银行。正是这些支付，成为了自战争爆发以来银行业利润率疯狂增长的支柱之一。 没有任何一个行业能展现出如此强劲的利润增长，”叶夫根·普林斯基指出并补充道，“除了该机制本身之外，此事还引发了其他问题。 “在正常情况下，银行应向企业和民众提供贷款，以刺激经济增长。但如果只需将闲置流动性存入国家银行，就能从预算中获得有保障的超额利息，那还有必要向实体经济放贷、分析风险并寻找可靠的借款人吗？”

关注我们在