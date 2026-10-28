日本熊本县截至周二仍有1073人在疏散中心生活，此前该县7月发生强烈地震。次日是这场灾难发生满三个月。地震最高达到日本震度等级7级，造成38人死亡，其中包括因间接原因死亡的人。

据《日本时报》报道，地震损坏了82,223栋房屋，其中11,429栋完全或部分毁坏。疏散人员数量此前一度超过1万人，随后降至峰值的约十分之一。截至周五，已有2685人搬入临时住房。

拆除和就业

受损房屋的政府拆除工作于9月开始。然而，截至10月21日，仅拆除了一栋房屋。

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据熊本劳动局数据，截至10月16日，约380人因地震离职。截至周五，该机构收到了约4200份咨询。县政府及其他机构正在为受灾者提供就业援助。

基础设施恢复

基础设施恢复工作约完成了一半。在八代市，恢复水井仍没有希望。截至10月13日，市政府收到3690份咨询，其中包括有关没有自来水的问题，而该市还面临水管工短缺。与此同时，所有因地震受损的铁路线都已恢复。

周二，县政府提出了恢复受灾者日常生活以及建设抗灾社区的计划草案。熊本县知事木村敬表示，当局希望稳步推进新的、富有创造性的重建，为受灾地区带来希望。

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