俄罗斯至少11个地区推出了减少剖宫产数量的计划。该国89个地区实施的母婴健康计划设定了到2030年的目标指标。Meduza对此进行了报道。

具体而言，雅库特计划将剖宫产比例降至33%，鄂木斯克州降至30%，达吉斯坦降至28%。建议医生与孕妇进行解释性谈话，在没有禁忌症的情况下鼓励自然分娩。

产妇的投诉

与此同时，女性报告称，尽管持有医疗文件，她们仍遭到拒绝接受手术。一名弗拉基米尔州居民在报道中被称为安热莉卡，她说自己在分娩前向女医生提供了有关健康状况的文件。据她称，医生没有为她检查，并称她将自行分娩。

安热莉卡声称，她最终在邻近地区分娩，当地医护人员称剖宫产是唯一可行的选择。她认为，自然分娩会对她和孩子构成危险。

来自至少在形式上尚未出台减少此类手术官方建议的地区的女性，也报告了来自医护人员的压力。

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另一名女性维拉说，她于11月初在加特契纳的列宁格勒州围产中心分娩。据她称，她持有胎儿体型较大的文件，但医生在她宫缩20小时后才同意进行剖宫产。维拉声称，孩子被卡住了，医生已认定她的儿子一只耳朵失聪。

手术指标与医生工资

在俄罗斯，剖宫产仅在有医疗指征的情况下获准实施。自2019年以来，侵略国俄罗斯的卫生部一直专注于减少此类手术的数量，尽管据该媒体称，其数量仍在增长。

克拉斯诺达尔边疆区图阿普谢区一家妇产医院的一名匿名妇产科医生在接受Moskovsky Komsomolets采访时表示，这些计划的目的并非原则上拒绝剖宫产，而是减少没有医疗指征的手术数量，包括患者私下付费的手术。

根据Novaya Gazeta Europe援引的统计数据，2024年俄罗斯有超过38万名儿童通过剖宫产出生，约占每三个孩子中的一个。前国家杜马议员克谢尼娅·戈里亚切娃和国家杜马副议长维亚切斯拉夫·达万科夫呼吁卫生部不要将医学上必要的手术计入妇产医院指标，也不要将其与医生的工资和奖金挂钩。

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