瑞典隆德大学和乌普萨拉大学的研究人员发现，一项为期12周的体育锻炼计划与慢性阻塞性肺疾病患者的小气道或外周气道功能改善有关。研究共有62名病情稳定、严重程度不同的慢阻肺患者参与，据News-Medical报道。

训练持续12周

参与者每周训练三次：两次在物理治疗师的监督下以小组形式进行，另一次在家完成。该计划结合有氧运动和力量训练，运动负荷持续根据每个人的能力进行调整。

该计划的设计重点是肺部发生气体交换的外周区域。对于慢阻肺患者，由于小气道结构发生变化，肺部个别区域的通气可能较差且不均匀。研究人员推测，运动时更深、更频繁的呼吸有助于空气进入更多肺部区域，而对组织的机械刺激可能影响外周气道功能。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

肺活量测定未发现明显变化

研究人员在计划开始前和结束后评估肺部状况，因此参与者作为自身的对照组。除标准肺活量测定外，科学家还采用了脉冲振荡法——一种在平静呼吸时测量肺部机械特性，并可评估气道阻力和肺反应性的方式。

12周后，振荡法显示外周气道功能的多个指标有明显改善。与此同时，仅根据肺活量测定数据，变化很小、并不存在，或难以发现。参与者在六分钟内平均多走了28米，并在一分钟坐站测试中多完成了2.5次重复动作。在研究开始时症状较重的人群中，症状改善最为明显。

科学家还在分析训练前后采集的血液样本，以确定体力活动激活了哪些生物过程，以及为何参与者之间对此的反应存在差异。研究结果发表在《Respiratory Research》期刊上。

关注我们在