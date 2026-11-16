14岁的澳大利亚冲浪选手莱哈尼·佐里奇在秘鲁蓬塔罗卡斯举行的世界冲浪运动会上赢得女子组金牌。她在14岁时成为国际冲浪协会最年轻的世界冠军。据Channel NewsAsia报道，在满足额外条件的情况下，她的成绩为澳大利亚在2028年洛杉矶奥运会上再获得一名女选手参赛资格创造了可能。

决赛获胜

决赛中，佐里奇凭两道浪获得15.5分，满分为20分。她领先法国选手约翰娜·德费、2024年奥运会铜牌得主，西班牙选手哈尼雷·冈萨雷斯-埃查瓦里以及美国选手索耶·林德布拉德。

今年早些时候，13岁的佐里奇赢得了国际冲浪协会18岁以下女子组青年世界锦标赛。在秘鲁举行的比赛中，她在105名参赛者中排名第一，其中领先于多届世界冠军卡丽莎·摩尔、斯蒂芬妮·吉尔摩和泰勒·赖特。

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尤因夺金及通往奥运会之路

男子比赛由另一位澳大利亚代表伊桑·尤因夺冠。他曾参加2024年奥运会，目前在职业冲浪世界巡回赛中排名第七。决赛中，他凭两道浪获得19.17分，这是本次赛事单场最高得分。尤因凭一道浪获得9.17分，另一道浪则获得满分10分。

这名澳大利亚选手领先于秘鲁选手卢卡·梅西纳斯和米格尔·图德拉，以及德国选手汉斯·奥德里奥索拉。由于梅西纳斯和图德拉进入决赛，若该国另有两名代表通过其他途径获得参赛资格，秘鲁也获得了为2028年奥运会取得第三名男子冲浪选手资格的机会。在同样条件下，澳大利亚将能够取得第三名女子冲浪选手的资格。

首批获得洛杉矶奥运会参赛资格的冲浪选手是日本的五十岚卡诺亚和池田未来。他们在9月的亚运会上获得金牌。

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