15岁的巴勒斯坦人埃泽丁·阿尔-拉哈利亚在以色列占领的约旦河西岸、耶路撒冷附近的阿尔吉卜村与家人团聚，此前他在以色列监狱中被关押了一个月。Asharq Al-Awsat报道，并援引法新社消息。

保释获释

这名少年被控投掷石块。他的家人支付了5000谢克尔保释金，约合1500美元后，他获释。

据其母亲拉尼娅·贾拉达特称，以色列军人在2026年10月14日将她的儿子从家中带走。阿尔-拉哈利亚是家中五个孩子里最大的一个。他告诉法新社，弟弟妹妹们很高兴他回来，但他的缺席令他们十分难过。

男孩的母亲还说，儿子获释后首先想吃的是卷心菜肉卷和沙威玛。

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催泪瓦斯与人权组织数据

贾拉达特称，以色列军人使用催泪瓦斯，打断了家属与获释囚犯的团聚。她推测，军人希望阻止亲属聚集在大门附近并举行庆祝活动。

人权协会Addameer表示，以色列监狱中关押着9300名巴勒斯坦人，其中包括350名未成年人。本周早些时候，以色列军方称，他们向一群被怀疑在约旦河西岸北部向一辆汽车投掷石块的年轻人中的一名14岁男孩开枪。

以色列人权组织B’Tselem指出，自2022年放宽针对投掷石块者的开火规则以来，死亡的巴勒斯坦人人数有所增加。

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