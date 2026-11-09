在澳大利亚阿德莱德，16岁的控球后卫拉海姆·“RJ”·布朗二世在代表NBL俱乐部阿德莱德36人队对阵伊拉瓦拉队的首秀中压哨命中一记三分球。阿德莱德队以28分优势获胜，澳大利亚广播公司新闻报道。

上场73秒后命中投篮

布朗二世在比赛前一周刚满16岁。在投中这记得分球之前，他在场上仅停留了73秒。超过1万名观众来到阿德莱德娱乐中心观看比赛。

这名篮球运动员告诉ABC Sport，这次命中对他而言是一个不同寻常的时刻，场馆内的氛围非常喧闹。他表示，上场对他来说是一个惊喜：他一直等待机会，并在教练决定让他上场后努力把握住这个机会。

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NBL最年轻的首秀球员之一

今年9月，当时15岁的布朗二世成为44年来与NBL俱乐部签约的最年轻球员。首秀后，他在联赛历史最年轻首秀球员中排名第三，仅次于约翰·戈德和克雷格·怀尼；两人均在15岁零8个月时参加NBL比赛。

布朗二世是阿德莱德36人队学校高水平体育项目的培养球员，该项目与该市多所学校合作，其中包括伍德维尔高中。在NBL1联赛中，他代表西阿德莱德预备队场均得到20分，并曾九次代表Bearcats出场。

在NBL，他与六届联赛最有价值球员布莱斯·科顿一同训练，并在五届冠军教练特雷弗·格利森的指导下训练。阿德莱德36人队以6胜6负排名第五，下一场比赛将在周四对阵墨尔本联队。

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