受能源价格飙升以及在美国、以色列和伊朗战争背景下全球通胀再度回升的影响，全球央行正重新转向收紧货币政策。据阿纳多卢通讯社报道，对经由霍尔木兹海峡航运的威胁推动布伦特原油价格在10月升至每桶110美元以上。到11月底，油价降至约90美元，但仍比一年前高45%。

天然气与通胀

荷兰TTF交易中心的天然气价格超过每兆瓦时100欧元，为2022年12月以来的最高水平。此后，报价稳定在每兆瓦时约88欧元，但同比仍高出160%。

受能源价格压力影响，欧元区年通胀率在10月加速至4%。英国和美国的通胀数据也超过预期。美国10年期国债收益率在11月测试5%水平，推高了全球借贷成本。

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利率预期

英格兰银行在11月初将利率上调25个基点，至4%。市场估计，美国联邦储备系统在12月加息的概率为95%，并预计欧洲中央银行将在年底前加息。

联邦公开市场委员会10月会议纪要显示，多数委员支持在未来几个月加息。如果通胀形势恶化，12月可能考虑幅度超过25个基点的行动。

摩根大通私人银行表示，在其追踪的37家主要央行中，有17家已恢复加息。ING Think预测，美联储在10月暂停后将在12月再次加息，并在整个2027年维持利率不变。ING经济学家也认为，欧洲央行12月加息几乎不可避免，但后续决定将取决于中东冲突的持续时间以及能源价格对通胀的影响。

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