18名美国民主党人抵达土耳其参加COP31 — France 24

由18名民主党美国议员组成的代表团抵达土耳其安塔利亚，参加COP31气候峰会。他们表示支持应对全球变暖，而美国总统唐纳德·特朗普没有参加联合国气候谈判。

据France 24报道，此次访问发生在民主党上周赢得中期选举之后，该党因此获得美国国会两院的控制权。

佛罗里达州众议员凯茜·卡斯特对法新社表示，美国需要重建盟友和伙伴的信任，这些盟友和伙伴认为美国不可预测且不可靠。她说，美国必须重返积极且紧迫的气候行动。

对选举的期待

中期选举成为COP31讨论的话题之一。与会者希望，民主党能够恢复部分清洁能源政策，并且两年后美国将选出一位支持气候行动的总统。

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《化石燃料条约倡议》战略顾问哈吉特·辛格称，选举结果不仅对气候政策而言是重要变化。来自亚利桑那州的立法者亚萨明·安萨里批评特朗普政府，称其由否认气候变化的人组成，并依赖大型石油公司。

民主党在国会的计划

自2025年1月任期开始以来，特朗普政府撤销了前几届政府的部分清洁能源政策，支持石油开采，使美国退出《巴黎协定》，并且没有参加联合国气候谈判。

该代表团强调，美国各州和地方政府继续支持可再生能源及其他气候倡议。本周早些时候，美国市长和州长，以及美国前副总统阿尔·戈尔和美国前气候问题特使约翰·克里都出席了COP31。

民主党人打算利用在众议院和参议院的多数席位，调查政府的政策并推动清洁能源立法。同时，特朗普的任期还有两年，他曾表示将行使否决权。

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