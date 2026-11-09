人才评估公司SHL的一项调查显示，19.1%的美国受访者表示，雇主曾用人工智能取代他们，随后又要求他们返回工作岗位。《财富》杂志报道了这项研究的结果。美国和英国合计有16%的受访者表示有过这样的经历。

返岗条件

在被要求返岗的员工中，51%表示会要求大幅加薪。另有42%希望获得继续就业的书面保障，40%希望得到关于人工智能将如何用于其工作的透明说明。

SHL产品与设计高级副总裁露西·博蒙特表示，企业有时会在并未充分了解员工在使用和不使用AI情况下能力的前提下，迅速作出人事决定。她表示，雇主可能在评估人类能力之前就将一个职位自动化，而当技术未能产生预期结果时，又重新雇用被解雇的专业人员，但成本更高。

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自动化的局限

Robert Half在7月进行的另一项调查显示，32%的美国招聘经理表示，其公司因AI削减岗位后，后来又恢复了相同或类似的职位。在原因方面，40%称需要该技术无法替代的机构知识和背景信息。另有各39%的受访者指出，关系管理的重要性和商业需求增长；38%则指出，对人工监督和质量检查的需求高于预期。

Klarna在积极使用聊天机器人后，开始招聘客服人员处理复杂和敏感的案件。福特在6月招聘并晋升了350名经验丰富的工程师，此前基于AI的质量控制工具未能如预期般发挥作用。与此同时，雇主越来越多地将AI列为裁员原因：据Challenger, Gray & Christmas的数据，截至10月，各公司已宣布121,401人裁员，并给出这一理由。

年轻员工

SHL还发现，年轻受访者中的返岗案例占比更高。18至24岁的受访者中，24%称自己被AI取代后又被邀请返回，相比之下，美国所有受访者中的这一比例为19.1%。与此同时，斯坦福数字经济实验室的一项研究发现，在受AI影响程度较高职业中，22至25岁员工的就业人数比其较不易受AI影响的同龄人的就业增长速度所可能达到的水平低19%。

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