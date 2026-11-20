一项涉及英国 UK Biobank 项目490,889人的研究显示，适量饮用咖啡与较低的卒中风险相关。正如 News-Medical报道，每日约2.6杯咖啡时观察到最低的估算风险。

观察结果

参与者的随访时间中位数为11.5年至12.8年。在此期间，共有22,579人发生卒中。在考虑人口统计学指标、生活方式、合并症、药物使用情况和饮茶因素后，每天饮用0.6至1.67杯咖啡者的卒中风险比每天饮用不超过半杯者低14%。对于每天饮用1.68至3杯的一组，该指标低8%。

对剂量与风险关系的单独分析表明存在J形关联：每天约饮用2.6杯时，估算风险比不饮用咖啡低21%。超过这一水平后，与较低风险的关联逐渐减弱。对于每天饮用超过三杯者，未发现具有统计学意义的关联。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

遗传学与局限性

在咖啡因代谢的遗传变异不同、以及卒中遗传风险不同的群体中，适量饮用咖啡与较低风险之间的关联总体上仍然存在。研究人员未记录到遗传因素与咖啡摄入之间具有统计学意义的交互作用。

在亚组中，与较低风险的关联主要见于饮用含咖啡因咖啡的人群。关于添加糖和无咖啡因咖啡的观察结果应谨慎解读：它们可能由未被纳入考量的因素或反向因果关系所解释。这项研究属于观察性研究，因此其结果不能证明咖啡可预防卒中，也不能作为为预防目的而建议饮用咖啡的依据。

关注我们在