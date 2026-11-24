美国21个州和宾夕法尼亚州州长就一项针对联邦住房援助领取者的新规定，对美国住房和城市发展部提起诉讼。该规定要求核查家庭所有居住成员的公民身份或符合条件的移民身份，并将于12月14日生效，《独立报》报道。

加利福尼亚州、纽约州、亚利桑那州和马萨诸塞州等加入了诉讼。原告认为，如果家庭中的另一名成员不具备相应身份，新规定可能使包括儿童在内的美国公民失去住房。他们还表示，这可能导致家庭分离。

对混合身份家庭的援助可能被取消

30多年来，美国国会一直允许按比例向移民身份混合的家庭提供联邦住房援助。在此类情况下，援助金额会根据无资格获得援助的家庭成员人数而减少。

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新规定将禁止向此类家庭提供任何援助。加利福尼亚州总检察长罗布·邦塔表示，结果可能是所有家庭成员都会失去住房，即使母亲和子女是美国公民，只有父亲不具备获得援助的资格。据他估计，该规定将在加利福尼亚州影响约7000个家庭。

该部门的立场

该规定还将要求公共住房管理机构和私人房东向美国国土安全部报告未通过核查的租户。邦塔强调，国会并未授权该部门驱逐身份混合的家庭，或将私人房东变成移民执法的参与者。

美国住房和城市发展部则表示，该规定是在落实1980年《住房和社区发展法》。该部门估计，这将使最多2.18亿美元能够重新分配给正在等待住房的美国人及其他有资格获得援助的人士。该部门还称，在与国土安全部联合进行的审计中，发现约2万个获得联邦住房支持的身份混合家庭。

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