在澳大利亚，来自维多利亚州安格尔西镇的48岁娜塔莉表示，她在十年间为体外受精程序花费了超过20万美元。她说，在此期间，她经历了约25次未成功的试管婴儿周期。

娜塔莉在因子宫内膜异位症接受手术后，于30多岁后期开始治疗。她说，起初自己非常乐观，但没有意识到随着年龄增长，实现妊娠可能需要不止一个周期。

治疗费用

在第一次失败后，娜塔莉和丈夫暂停治疗一年，以确定他们未来的目标。后来，他们决定继续尝试，并多次进行到取卵和胚胎移植阶段。

娜塔莉说，她使用了自己的积蓄，获得了家人的支持，并动用了退休储蓄。额外开支包括针灸和富血小板血浆输注。

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澳大利亚广播公司新闻报道了女性的经历以及试管婴儿治疗的财务问题。

额外程序与停止治疗的决定

墨尔本大学妇产科和新生儿健康系高级研究员萨拉·伦森指出，80%至90%的患者会在试管婴儿周期中使用一项或多项额外程序。她表示，这类方法被宣传为有助于受孕，但没有充分证据表明它们有效。

报道中的另一位参与者布里奇特在被诊断出患有子宫内膜异位症和不明原因不孕症后，进行了三个周期。两年间，这对夫妇为1.2万至1.5万美元的预付款存钱，而他们的自付总费用约为2.5万美元。在第三次取卵后，布里奇特决定无论结果如何都停止治疗。

伦森说，试管婴儿诊所是商业公司，可能并不总会告诉患者，治疗往往不会产生结果，并且伴随着巨大的经济和情感成本。娜塔莉和她的丈夫目前尚未停止治疗，但她指出，他们可能不得不在不久后作出这一决定。

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