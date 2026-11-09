以色列第26届议会议员的宣誓就职仪式预计将于11月10日举行。全体120名议员将依次宣誓效忠议会，会议将由议长阿米尔·奥哈纳主持。据《耶路撒冷邮报》报道，总统伊萨克·赫尔佐格也计划在仪式上发表讲话。

新议员的准备工作

新一届议会将有47名首次获得议席的议员。前一天，他们参加了说明日活动：测试了全体会议厅的投票系统，并依次投票。

议会大楼也在为仪式做准备：大厅内摆放了鲜花，入口前铺设了红地毯，并为各议会党团布置新的会议室。此外，还公布了议员在全体会议厅内的新座位安排。

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组阁谈判

仪式将在组阁谈判期间举行。赫尔佐格总统委托“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特组建下一届政府。根据法律，他从周日起有28天时间完成这项任务，如有需要，总统可将期限再延长14天。

据该报报道，总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营在新议会中赢得53个席位，其对手阵营获得48席。双方均未拥有组建政府所需的61票多数。反对派阵营还寻求在新一届议会宣誓后立即更换奥哈纳的议长职务，这将使其能够控制立法议程。

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