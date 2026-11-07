中国研究人员基于英国生物样本库（UK Biobank）数据发现，每天至少42分钟处于照度5000勒克斯及以上的明亮光线下，与痴呆相对风险降低17%有关。正如ScienceAlert报道，这项研究涉及近8.8万名老年人，研究结果发表于《General Psychiatry》期刊。

数据如何收集

该研究的作者由广州医科大学的研究人员领衔，他们分析了英国生物样本库的数据。参与者连续七天佩戴光照传感器。在这一期间日间光照水平较高的人，在约八年后患痴呆的风险较低。

日间暴露于自然光或人工光的时间越长，与风险降低的关联就越强。根据作者的评估，日间光照是比六项传统因素更强的痴呆风险预测指标，这些因素包括肥胖、饮酒、空气污染和听力丧失。

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与晚型昼夜节律的关联

在具有晚型昼夜节律的人群中，观察到的关联最为明显：更多日间光照与痴呆风险最多降低41%有关。在携带与痴呆遗传风险相关的APOE ε4等位基因者中，较高的日间光照水平与风险最多降低27%相关。

这项研究具有观察性，不能确立因果关系。同时，日间光照水平较高的参与者通常在大脑内侧颞叶的某些区域具有更大的体积或表面积。该区域对记忆很重要，也是痴呆最早受影响的区域之一。

作者还指出，现代人近90%的时间在室内度过，而室内白天的人工照明通常约为300至500勒克斯。他们认为，更明亮的日间照明可能是进一步研究预防精神障碍和痴呆的一个有前景的方向。

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