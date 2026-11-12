44%的波兰人希望出现新的政治力量——RMF24

在波兰，44%的受访者希望出现一个新政党或政治力量，作为当前政治团体的替代选择。根据Opinia24公司受RMF FM委托进行的一项调查结果，RMF24报道。

受访者的回答如何分布

22%的受访者明确支持建立新的政治力量，另有22%表示适度支持。32%的调查参与者反对出现新的政治团体，其中15%表示坚决不接受这一选项。四分之一的受访者尚未确定自己的立场。

谁支持改变

支持出现新政治力量的人最常见的是男性、18至29岁的年轻选民以及受过高等教育的人。18至24岁的受访者以及受过中等教育的人群中，支持率最高。

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60岁以上人士和公民联盟的支持者最常反对新的政治力量。目前在众议院掌权的政党选民对改变也最不感兴趣。

议会背景

在2023年10月15日议会选举后，波兰众议院中有五个主要政治力量：公民联盟、法律与公正党、第三条道路、新左翼以及“自由与独立”联盟。下一次众议院选举应不晚于2027年10月举行。

该调查于2026年11月2日至4日进行，样本为1001名18岁及以上的波兰居民，具有代表性。研究结合了CATI电话访谈和CAWI在线调查。

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