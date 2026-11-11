印度浦那一项纳入139名健康成年人的随机对照试验显示，与对照组相比，45天标准化瑜伽课程与更好的情绪评分、自评睡眠质量以及部分短期记忆测试结果相关。News-Medical报道称，该研究发表在《Scientific Reports》期刊上。

研究如何进行

该试验于2023年10月至2025年1月在浦那的一所大学进行。参与者为18岁至55岁、此前没有瑜伽练习经验的人群。他们被随机分配至瑜伽组和等候组；等候组获得保持身体活动的总体建议，并将在之后获得练习瑜伽的机会。

该项目持续45天，由一名教练授课。每节课程平均持续50分钟，结合热身、体式、呼吸练习、引导式瑜伽休息术放松和冥想。主要指标为采用积极和消极情绪量表PANAS评估的情绪；参与者还完成了信息处理速度和短期记忆测试，并评估其睡眠质量。

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结果与局限性

共有125人完成研究。在校正基线指标后，瑜伽组的积极情绪评分比对照组高约4分，消极情绪评分低3.5分。睡眠质量评分低约1.2分，这意味着自评睡眠更好。

练习瑜伽的参与者在按正向顺序重复数字序列以及该测试的总分方面也表现更好。同时，研究未发现他们在按逆向顺序重复序列和符号匹配测试中的差异。

研究人员在43名参与者组成的子组中进行了静息态功能磁共振成像。扫描发现，与运动、注意力、语言和小脑相关的脑网络功能连接发生变化。作者强调，这些结果并不能证明大脑工作效率提高或所有认知功能均得到改善。他们还指出，参与者的预期以及小组课程中的社会互动可能影响了有关情绪和睡眠的回答。

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