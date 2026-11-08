在英国，英格兰49%的国民医疗服务体系（NHS）信托机构没有单独预算或允许超支以覆盖员工产假的政策。特许物理治疗学会根据信息公开请求进行的分析显示了这一情况，《卫报》报道。

对物理治疗师的支持更少

分析显示，与其他医疗服务领域相比，物理治疗服务处于更不利的境地。在22%的信托机构中，产假覆盖机制不适用于物理治疗师。对于护理岗位，这一比例为9%。

女性约占NHS物理治疗服务工作人员的79%。特许物理治疗学会指出，缺乏人员替代规划迫使负担过重的团队以更少的员工完成同样的工作量。该组织认为，这可能延长患者等待治疗和康复的时间。

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呼吁平等资助

特许物理治疗学会实践与发展主任阿什·詹姆斯表示，物理治疗团队获得资金以替代休产假的员工的可能性远低于护理团队。该组织呼吁NHS信托机构为不同临床职业提供同等条件的此类资金，并呼吁政府取消招聘冻结并投资物理治疗服务。

Patients’ Association负责人阿拉斯泰尔·亨德森表示，在已经负担过重的服务中缺乏适当的人员替代，可能意味着更长的治疗和康复等待时间、更少获得专业知识的机会，以及留在岗位上的员工承担额外负担。

特许物理治疗学会此前的研究还指出，康复场地和设备存在问题：NHS物理治疗服务每十名工作人员中有四人已经失去或预计将失去专用场所。在对该组织2,000多名成员进行的调查中，十名受访者中有六人表示，他们的诊室被其他临床团队占用。

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