在美国纽约，由53个联合国会员国及其他组织组成的团体呼吁以色列未来政府向加沙开放，允许人道主义援助不受阻碍地进入。呼吁参与者强调，在冬季来临之际，缺乏安置避难所的物资和医疗用品，使巴勒斯坦人面临本可避免疾病的风险，据The National报道。

呼吁开放所有过境点

这份在联合国发布的联合声明由英国、卡塔尔和约旦牵头。声明签署方呼吁确保通过所有可用边境过境点和陆路路线运入援助物资，并确保经由埃及和约旦的人道主义走廊全面、可预测地运作。

声明指出，援助规模仍未达到联合国安理会第2803号决议规定的水平。该文件支持美国提出的和平委员会计划，并呼吁立即按至少2025年1月商定的水平提供援助。

代表签署方发言的英国大使莎拉·麦金托什表示，停火后，若具备政治意愿，人道主义局势可以改善。同时，对关键避难物资和其他生活必需品入境的限制，使人道主义组织无法按所需规模开展工作。

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民众面临的风险及对医院的袭击

据联合国儿童基金会评估，加沙220万居民中约有170万人居住在帐篷、临时避难所或受损建筑内，这些场所容易遭受洪水、严寒和坍塌影响。近100万人身处有洪涝风险的地区，其中约40万人位于极有可能发生洪水的区域。

签署方还呼吁以色列保护医务人员、医院、医疗运输工具和人道主义设施，并加快对袭击卫生工作者和人道主义工作者事件进行可追责的刑事调查。此外，他们要求允许高级别国际代表团和记者进入加沙。

据该媒体报道，同一天，以色列对加沙南部汗尤尼斯纳赛尔医院的袭击造成10人死亡。以色列军方称，目标是一名哈马斯高级指挥官，并指控该组织利用医院综合体策划袭击；哈马斯予以否认。加沙卫生部表示，自停火开始以来，已有超过1600名巴勒斯坦人死亡。

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