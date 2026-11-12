在英国，59名议员支持一项议会动议，呼吁政府对以色列官员及文件中被指对阻碍加沙人道主义援助负有责任的其他人士实施制裁。正如阿纳多卢通讯社报道，该动议还涉及强降雨和洪水后流离失所的巴勒斯坦人处境恶化的问题。

议员的动议

该倡议由工党议员理查德·伯贡提出。截至周四，即文件提交两天后，已有59名议员签署。动议文本对加沙的人道主义局势表示担忧，暴雨和内涝加剧了流离失所巴勒斯坦人的困境，他们需要适当的住所和免受恶化天气影响的保护。

文件作者称恶劣天气造成的后果是可预见的，并援引联合国此前的警告，即95万名流离失所的巴勒斯坦人面临被洪水淹没的风险。动议还谴责以色列对人道主义援助入境的限制，包括用于搭建避难所的材料。

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呼吁向加沙提供援助

议员们批评，如动议所述，对联合国巴勒斯坦难民机构UNRWA人道主义行动的阻碍，包括限制援助物资入境和国际工作人员入境。他们呼吁英国政府要求立即且不受阻碍地准许人道主义援助、避难所材料和重建设备进入，其中包括通过UNRWA提供的援助。

该动议呼吁利用2026年新的《全球人权和国际人道法制裁条例》赋予的权力，对阻碍人道主义援助的责任人实施制裁。据加沙政府媒体办公室称，风暴淹没了约7万顶供流离失所者居住的帐篷。UNRWA表示，加沙约有198万人在冬季来临前需要住所和其他必需品。

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