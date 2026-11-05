62%的印度裔美国人计划投票支持民主党——NDTV World

在美国，62%的受访印度裔美国人表示，他们计划在2026年中期选举中投票支持民主党。19%的受访者计划支持共和党，另有12%尚未决定，NDTV World报道。

卡内基国际和平基金会与YouGov联合开展的调查于10月7日至27日进行，覆盖了1,000名成年印度裔美国人。46%的研究参与者自称为民主党人，19%为共和党人，26%为独立人士。

对共和党的支持下降

在40岁及以上男性中，16%计划投票支持共和党，而2026年1月这一比例为32%。在18至39岁男性群体中，23%的受访者计划支持共和党。相比之下，唐纳德·特朗普在2024年获得了该群体40%的支持。

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在计划投票支持民主党的人中，35%表示，这主要是因为不接受共和党的候选人或政党。另有65%称，他们支持民主党的候选人或政党。

移民和种族主义现象

文章列举了影响该社区政治情绪的因素，包括对H-1B签证限制、驱逐出境以及对印度IT公司加强审查的担忧。近半数受访者，即48%，表示他们在社交媒体上相当频繁或非常频繁地看到针对印度人或印度裔美国人的种族主义帖子。约四分之一的调查参与者表示，他们曾被人用侮辱性词语称呼。

印度裔美国人约占美国人口的1.5%。同时，他们在总统选举中的投票率在2020年达到71%，2024年约为70%。该社区的很大一部分居住在加利福尼亚州、得克萨斯州、新泽西州和纽约州，以及选举竞争尤为激烈的州的郊区。

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