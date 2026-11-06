62%的波兰人不谴责不婚同居和避孕——RMF24

在波兰，分别有62%的受访者不认为婚前性行为、使用避孕措施以及未正式登记结婚而以伴侣关系共同生活是错误的。RMF24报道了CBOS公众舆论研究中心的调查结果。该调查于2026年8月20日至30日进行，采用了935人的代表性样本。

受访者通过面对面访谈、电话和线上方式作答。CBOS数据显示，过去五年间，波兰人对婚前性行为、避孕和不婚生活的道德评价没有发生显著变化。

对私人生活的态度

反对婚前性行为、避孕和不婚同居的人占比为16%至19%。对受访者而言，离婚更具争议：44%的人认为这没有什么不对，而25%的人表示不赞成。

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53%的受访者对终止妊娠持负面评价，21%的人不认为这有什么不对。对于同性恋，意见几乎分化：40%的受访者给出负面评价，37%的人不认为这有什么不对。对安乐死的评价也呈现类似比例——39%对37%。

最严厉的评价针对暴力和腐败

违反法律或社会秩序的行为最受谴责。96%的受访者谴责殴打儿童，95%的人谴责收受贿赂和剥削员工，93%的人谴责行贿。90%的受访者对婚外不忠持负面评价，91%的人反对滥用职权，85%的人反对玩忽工作职责。

45岁以下人群、大城市居民、受过高等教育者以及人均收入超过4000兹罗提的受访者更常表达自由主义观点。更严格的道德评价更常见于54岁及以上人群、波兰东部居民、村庄和小城镇居民，以及经常进行宗教实践的人。CBOS还指出，女性，特别是年轻女性，比男性更常表现出更自由的道德评价。

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