法国69%的犹太人表示，如果“不屈法国”党领导人让-吕克·梅朗雄在2027年当选总统，他们将考虑离开该国。AJC、法国民意研究所IFOP和Fondapol进行的调查得出了这一结果，《耶路撒冷邮报》报道。

在可能考虑在梅朗雄担任总统期间移民的受访者中，40%回答称，他们“肯定”会考虑这一选择。相比之下，31%的受访者表示，如果玛丽娜·勒庞当选总统，他们可能会离开。2024年，57%的受访者表示，如果“不屈法国”的候选人成为总统，他们将考虑离开。总体而言，64%的法国犹太人表示，无论选举结果如何，他们都在考虑离开，而2024年这一比例为52%。

对候选人的担忧

AJC巴黎办公室代理主任莎拉·佩雷斯-帕里恩特强调，这些数据不应被解读为投票支持具体政治人物的意向。她表示，这些数据反映了犹太社群对不同政治情景的担忧程度。在考虑移民的人中，以色列最常被提及为可能的迁居目的地，美国位居第二。

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根据调查，86%的法国犹太人认为，梅朗雄助长了法国反犹主义的上升。68%的受访者对绿党领导人玛丽娜·通德利耶作出同样评价，对社会党主席奥利维耶·福尔作出这一评价的比例为62%，对共产党领导人法比安·鲁塞尔作出这一评价的比例为56%。梅朗雄否认反犹主义指控。

反犹事件与安全感

“法国反犹主义X光”晴雨表还记录到，2025年法国外交部登记了1320起反犹行为，平均每天超过3起。调查数据显示，82%的法国犹太人称一生中遭遇过反犹主义表现：60%遭遇过侮辱，35%遭遇过人身暴力威胁。

三分之二的受访者，即66%，不认为法国是对犹太人安全的国家。10月7日之后，69%的受访者开始在日常生活中避免某些行为：48%不再在公共场所佩戴明显的宗教标志，29%从门框上取下了门柱经文盒。只有22%的反犹行为受害者向警方报案。

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