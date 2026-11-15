70%的首尔年轻居民认为存在性别歧视——《韩国先驱报》

在韩国首尔，首尔女性与家庭基金会调查的年轻居民中，70.2%表示他们看到了针对女性和男性的性别歧视。据《韩国先驱报》报道。

这项在线调查于5月11日至29日进行，调查对象为2647名19岁至34岁的人。具体而言，40.3%的参与者表示，他们认识到针对女性的结构性不平等，并认为两性都存在实质性歧视。另有29.9%的受访者表示，他们承认对女性的歧视，但强调需要性别中立的公平，并认为男性也遭受歧视。

对性别角色的态度

另有14.5%的受访者表示，他们充分认识到对女性的歧视，并反对对男性的不公平待遇。同时，6.4%表示，遭受歧视的是男性，而不是女性。

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感受到传统性别角色压力的男性和女性比例大致相同，分别为34.5%和34.7%。

婚姻和生育子女

在2331名未婚调查参与者中，43.4%的男性和35.5%的女性希望结婚。25.6%的女性和12.8%的男性不想结婚。他们最常见的解释是，自己并不觉得有结婚的必要：51.8%的女性和38.9%的男性如此回答。23.9%的男性和14.7%的女性指出了婚姻的经济负担。

32.3%的女性和16%的男性不想要孩子。在原因中，男性最常提及的是经济支出，占47.2%，而女性中这一比例为28.8%。另有20.7%的女性和16.9%的男性认为自己可能无法成为好父母。同时，19.9%的女性和14%的男性不希望孩子限制他们的自由。

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