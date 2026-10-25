肯尼亚包括ODM、UDA、Jubilee和Wiper在内的74个政党承诺，在2027年8月10日大选前，消除妨碍女性及其他代表性不足群体充分参与政治的障碍。据Nation Kenya报道。

该声明于10月14日在内罗毕举行的一次会议上签署，会议由国家性别平等与机会均等委员会以及政党注册官办公室召集。与会者承诺根据宪法关于性别代表性和特殊利益群体代表性的要求编制政党名单。

提名规则

各政党还承诺审查造成经济或实际参与障碍的候选人提名费用和程序。它们须制定提名规则，保障女性、青年、残疾人士、老年人、少数群体和边缘化社区获得公平参与。

此外，各政党表示有意打击针对候选人的暴力、恐吓和骚扰，其中包括利用技术对女性候选人实施的暴力。它们还承诺确保其成员和支持者遵守《选举行为准则》。

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政党认证

预计11月26日，肯尼亚独立选举与边界委员会将向满足参选法律要求的政党颁发合规证书。为此，这些政党必须提交经政党注册官办公室认证、并由选举委员会审核以确认符合选举立法的提名规则，其中包括宪法规定的性别三分之二原则。

选举委员会副主席法希玛·阿卜杜拉表示，该机构已准备了通过候选人提名规则落实这一原则的建议。肯尼亚高等法院也在2017年确认，政党必须遵守这项性别规则。

国家性别平等与机会均等委员会主席雷赫马·迪达·贾尔德萨指出，提名阶段在很大程度上决定女性在选举中的成功。她表示，2022年肯尼亚选出7名女性州长、29名女性进入国民议会290个选区席位、3名女性进入参议院47个民选席位，以及115名女性进入1,450个ward层级席位。

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