在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，75个国家支持土耳其提出的倡议，即到2035年将电力在全球最终能源消费中的占比提高至35%。这一被称为“35x35”的目标还获得了94个商业和民间社会组织的支持。

阿纳多卢通讯社援引COP31主席国的消息报道了此事。截至9时30分（格林尼治时间06时30分），支持该倡议的国家包括德国、英国、挪威、韩国、西班牙、日本、丹麦、加拿大和吉尔吉斯斯坦。欧盟委员会也确认了欧盟的支持。

35x35目标被纳入文本草案

该倡议被纳入COP31谈判第一周结束后公布的首份文本草案。来自160多个国家的代表参加了磋商，讨论加快应对气候变化以及落实已商定承诺的实际执行。

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主持COP31谈判的澳大利亚此前表示，其是最早签署电气化承诺的签署方之一。

与COP28协议的关联

目前，电力在全球最终能源消费中的占比约为22%。35x35倡议旨在加快向清洁能源转型，并补充COP28在迪拜达成的协议，即到2030年将全球可再生能源装机容量增加两倍，并将提高能源效率的速度加倍。

预计，更广泛地使用电力将有助于减少排放，并支持将全球气温升幅尽可能维持在比工业化前水平高1.5°C附近的努力。

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