在英国，已有75名工党议员签署了一封反对开发苏格兰海岸附近大型罗斯班克油田的私人信件。签署人数可能增至约100人，《卫报》报道。

该信计划在未来两周内交给安迪·伯纳姆。2024年首次当选议员的人士在这场行动中发挥了显著作用。呼吁书的作者认为，开始钻探将损害英国作为全球气候政策领导者的声誉，也不会降低能源账单。

政府内部的分歧

据该报报道，能源大臣米娅塔·范布勒正倾向于否决这一有争议的项目。与此同时，由于内阁内部存在分歧，首相可能推翻她的决定：财政大臣约翰·希利支持罗斯班克计划。

一名签署该信的议员表示，在同时讨论与欧洲的关系以及帮助未就业年轻人的提案之际，对该油田的担忧正在加剧。另一名议员称，同僚们将气候危机与夏季经历的高温和洪水联系起来。

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另一名议员表示，发放钻探许可证可能导致政府内阁成员辞职。他指出，这也会使外交大臣埃德·米利班德陷入困境；米利班德此前曾称罗斯班克是“对纳税人资金的巨大浪费和气候破坏行为”。

支持开采者的立场

罗斯班克和杰克道项目的运营商Adura宣布，杰克道平台已开始输送天然气。项目主管克莱尔·穆勒表示，按公司的预期，罗斯班克和杰克道将在本届议会任期结束前带来14亿英镑税收收入，并在下一届任期结束前带来38亿英镑税收收入。

支持工党的GMB和Unite工会也积极支持开发罗斯班克。政府称，就该油田作出决定的程序具有准司法性质。范布勒此前表示，该决定将符合英国的气候承诺、碳预算和能源转型要求。

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