通常运输柴油和汽油的全球油轮船队中，创纪录的75%目前正用于运输原油。OilPrice报道称，消息援引了由彭博汇集的Signal Ocean数据。

油轮船队的重新分配

在业内，运输石油产品的船舶被称为“清洁型”船舶，而原油油轮则被称为“污油型”船舶。越来越多此前运输燃料的LR2型油轮开始运输原油。与此同时，运输石油产品的LR2油轮数量及占比降至创纪录低位。

Signal Ocean数据显示，截至2026年10月30日，原油运输占LR2船队运力使用量的74.2%，而2025年1月1日该比例为53%。

霍尔木兹海峡附近的需求

LR2油轮的载货能力与Aframax型船舶相近，最多可运输80万桶石油。OilPrice将其需求增长与中东石油和燃料流动受扰、炼油厂受损导致炼油量下降，以及霍尔木兹海峡地区航运中断联系起来。

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转而运输石油的LR2油轮可能会参与海峡附近复杂的物流。该媒体称，近几个月来，穿梭运输已成为从波斯湾运出原油的主要方式。

高运费费率

2025年，在石油供应增长、航线延长以及需要在海上储存原料的背景下，油轮从运输石油产品转向运输原油的趋势开始出现。今年，由于从霍尔木兹海峡地区运出石油的额外需求以及高运费费率，这一趋势加快。

Signal Ocean分析师玛丽亚·贝尔塞莱图和乔治奥斯·萨凯拉里乌指出，这一趋势能否持续将取决于收益、货运需求以及促使船舶重返石油产品运输的商业激励之间的关系。

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