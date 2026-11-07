在波兰，77.8%的受访者认为，当前围绕宪法法庭的局势正在降低该国的国际威望和地位。Interia援引Wirtualna Polska委托United Surveys by IBRiS进行的民调结果报道。

受访者评价

53.3%的调查参与者完全同意围绕宪法法庭的局势产生负面影响这一说法。另有24.5%回答称，他们较为同意这一评价。

12.8%的受访者持相反观点：8.4%较不同意这一说法，4.4%则完全不同意。另有9.4%的受访者没有明确立场。

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选民立场

负面评价最多的是反对派选民。报道将法律与公正党、两个“联盟”以及Razem党的支持者归入这一群体。在该群体中，86%同意这一局势削弱了波兰在国际舞台上的地位，其中70%选择了“完全同意”。

在现执政联盟各党派的支持者中，77%的受访者持这一观点：44%完全同意，33%较为同意。该群体中18%的参与者不同意这一评价，另有5%没有明确立场。

该调查于2026年11月2日通过CATI电话访谈方式进行，覆盖了1000名成年波兰人的全国代表性样本。

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