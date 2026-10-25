《南华早报》：7G或成中共领导层最大群体

在中国，出生于20世纪60年代末和70年代的党内干部群体，可能在2027年下一次党代会后成为共产党中央领导层中最大的群体。届时，现任中央委员会成员中约三分之二将达到规定的退休年龄，《南华早报》报道。

新一代干部

所谓第七代，即7G，目前约占党的中央领导机构的8%。该报评估称，2032年后，最有可能竞争高级职位的主要是已进入中央委员会的这一群体成员，以及新近任命、预计将在2027年党代会上获得中央委员会席位的部长和省级领导人。

该报在这一代官员中提到了新近任命的上海市市长朱忠明，他于1972年4月出生。此前，他曾在金融领域工作，并在浙江省度过了职业生涯的重要部分。其他地区领导人包括浙江省省长刘捷、江苏省省长刘小涛、广西壮族自治区政府主席韦韬以及山西省省长卢东亮。

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经验与反腐败运动

习近平于2012年上台后，年轻官员被破格快速提拔到高级职位的情况减少，因为领导层更重视管理经验和工作成绩。最近两届政治局新成员的平均年龄约为62岁，高于此前三届的水平。

香港大学当代中国与世界中心主任李成在分析中指出，约一半的7G主要干部拥有博士学位。其中约三分之一接受过工程教育，经济学和金融学也是其他常见专业。北京市市长尹勇尤其拥有哈佛大学公共管理硕士学位，此前曾担任中国人民银行副行长。

7G代表人物的职业晋升发生在长期反腐败运动的背景下。出生于1970年的北京市常务副市长夏林茂上周被立案调查。乌鲁木齐前市委书记杨发森于去年10月因收受超过1.47亿元人民币的贿赂被判处无期徒刑，对合肥前官员费高云的调查则于5月启动。

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