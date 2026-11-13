在2026年美国过敏、哮喘和免疫学会（ACAAI）年度科学会议上发布的一项研究显示，医务人员尽管知道存在假阳性结果的风险，仍继续开具食物过敏检测组合。News-Medical对此进行了报道。

这类检测组合可同时检测血液中针对多种食物的免疫球蛋白E抗体。阳性结果可能表明对特定食物产生致敏反应，但并不总是意味着存在经临床确认的食物过敏。

调查结果

研究人员调查了300名在2024年至少开具过一次食物过敏检测组合的专业人员。43人完成了匿名问卷；其中以基层医疗医生、执业护士和医师助理为主。

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调查数据显示，85%的受访者知道这类检测组合经常产生假阳性结果，但仍然开具此类检测。一些参与者针对作者称为未经证实的适应证开具检查，包括食物过敏、荨麻疹和湿疹。一些专业人员是应患者或其家属的要求开具检测，而非出于医疗必要性。

可能的后果

问卷中的一个问题涉及一名患有湿疹且有食物过敏家族史的患者。与医生相比，执业护士和医师助理更常认为检测组合是恰当的选择，尽管专家不建议在所述情况下进行此类检查。

研究作者表示，假阳性结果可能促使家庭不必要地从饮食中排除食物，使儿童营养安排更加复杂，加剧焦虑，并导致额外开支和就医次数。在一个医院系统中，一年内开具了超过1700项此类检测组合。作者还指出，避免食物过敏原可能增加发生食物过敏的风险。

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