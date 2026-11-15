在以色列，统一阿拉伯名单党（RAAM）领导人曼苏尔·阿巴斯否认曾发表声明，表示准备承认哈马斯为恐怖组织。据半岛电视台报道，以色列网站Ynet此前称，阿巴斯曾向反对总理本雅明·内塔尼亚胡的政党暗示，可能同意作出这一认定，以换取在加迪·艾森科特联盟中的真正伙伴关系。

联盟的条件

艾森科特在上个月选举后受命组建新政府，他将承认哈马斯为恐怖组织列为RAAM加入其未来联盟的条件之一。他还要求阿巴斯承认以色列是一个犹太和民主国家。

周三，阿巴斯表示，他没有就哈马斯发表单独声明。本周早些时候，他只是重申了RAAM支持解除哈马斯武装并谴责恐怖主义的立场。

RAAM代表以色列的巴勒斯坦公民，据半岛电视台数据，他们约占该国人口的20%。这一估计不包括生活在被占领的约旦河西岸和加沙地带的数百万巴勒斯坦人。阿巴斯已于2021年加入过政府联盟，并将参与执政视为改善以色列巴勒斯坦公民处境的方式。

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议会格局

RAAM在议会拥有8个席位，而艾森科特的阵营拥有48席。RAAM和另一个阿拉伯政党联合名单推荐艾森科特担任政府首脑。同时，根据半岛电视台的评估，联合名单不太可能同意艾森科特的要求，因此可能只会在政府之外支持他。

在11月5日与以色列总统伊萨克·赫尔佐格磋商期间，阿巴斯解释称，拒绝对哈马斯使用这一认定是为了保留充当犹太人与巴勒斯坦人之间调解人的可能性。分析人士埃哈布·贾巴林警告说，即使达成联盟协议，加沙爆发新的大规模战争，或约旦河西岸、阿克萨清真寺地区或黎巴嫩局势升级，都可能使协议复杂化。

另一项障碍是“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼的立场，他反对依赖阿拉伯政党的少数派政府。极端正统派政党的支持问题也使联盟谈判更加复杂。

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