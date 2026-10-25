在澳大利亚，多名作者投诉提供图书编辑、插图、营销和出版服务的Patrick White Publishing公司。他们称，该公司的编辑质量低下、要求额外付款，并且退款困难。ABC News对此进行了报道。

来自新南威尔士州马奇的作家凯莉·斯图尔特表示，她为一本黑暗奇幻题材手稿的处理工作向该公司支付了500美元。她称，编辑工作仅限于语法修改，而在退回修改后的文本后，公司员工据称又使用旧版本的手稿继续工作。斯图尔特还表示，一名出版社代表提出，只要她删除在Facebook上发布的批评帖文，就会退款。她拒绝在收到款项前删除该帖文。

对额外收费的投诉

来自墨尔本的儿童图书作者图林·萨利斯表示，起初对方报价400美元，并保证在十个平台上出版不会有其他费用。付款并发送手稿后，她收到了一份价值1899美元的服务套餐提议，其中包括扩充手稿和创作插图。萨利斯称，她的书从一开始就计划写得很短——27页，而不是100至150页。她要求退款，但表示没有收到退款。

另一名来自布里斯班的作者希娜·阿维森表示，Patrick White Publishing的一名代表拒绝使用她创作的AI图像，称亚马逊不会接受这些图像。与此同时，Kindle Direct Publishing服务仅要求作者申报由AI生成的内容。阿维森通过PayPal对该笔付款提出异议，并收回了400美元。

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AI图像和商业号码

ABC News报道称，Patrick White Publishing在Google Maps上为霍巴特和墨尔本设置的资料中的店面图像，是利用人工智能制作的。OpenAI的一款工具在这些图像中检测到了由其软件生成的不可见标记。公司账单上列出的霍巴特118 Liverpool St地址内，设有其他与该出版商无关的企业。

Patrick White Publishing网站上展示的一些书籍封面，在接受OpenAI和Google Gemini水印检测时也呈阳性。ABC News审阅的协议未提及使用AI创作插图。

根据公司记录，Patrick White Publishing在网站和账单上列出的澳大利亚商业号码属于另一家公司。该公司的负责人告诉ABC News，他不知道Patrick White Publishing，且两家公司没有关联。他已将此事报告给澳大利亚税务局和Scamwatch。使用他人的澳大利亚商业号码属于违法行为，最高可被判处两年监禁。

Patrick White Publishing没有回应ABC News就这些说法提出的问询。与此同时，作家波琳·希尔曾向该公司支付1.7万美元，用于编辑、营销、网站及出版其图书；她表示，尽管封面使用了AI插图，她仍对结果感到满意。

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