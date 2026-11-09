阿伯丁解雇主教练斯蒂芬·罗宾逊——BBC体育

苏格兰足球俱乐部阿伯丁在任命斯蒂芬·罗宾逊为主教练不到八个月后将其解雇。球队目前位列苏格兰超级联赛倒数第二位，主场以0比4不敌希伯尼安，成为其各项赛事中的四连败，BBC体育报道。

球队战绩

本赛季，阿伯丁在12场联赛比赛中仅赢下3场。总体而言，在51岁的罗宾逊执教期间，球队在各项赛事中进行了28场比赛：11胜、5平、12负。

布莱恩·克尔和史蒂文·克雷根与罗宾逊一同离开俱乐部。斯图尔特·达夫将暂时接管球队。罗宾逊于3月从圣米伦加盟阿伯丁，并签下一份至2029年夏天的合同。上赛季，他帮助俱乐部避免陷入保级之争，此后球队阵容引进了15名新援。

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对阵容的批评及近期比赛

阿伯丁前队长、教练和董事威利·米勒称与希伯尼安一战的结果“绝对可耻”。他还表示，部分球员未达到比赛水平和俱乐部的期望；在他看来，俱乐部至少应争取进入前六名。

阿伯丁是联赛中进球最少的俱乐部之一，在联赛中仅有两场零封。国际比赛日间歇后，球队将于11月21日客场对阵基尔马诺克，11月24日迎战格拉斯哥流浪者，并于11月28日主场迎战邓迪。

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