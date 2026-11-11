AD Ports季度利润增长73%——《The National》

在阿联酋，港口和物流集团AD Ports Group在2026年第三季度归属于公司所有者的净利润同比增长73%，达到7.67亿迪拉姆，即2.09亿美元。集团营收增长48%，接近80亿迪拉姆，《The National》报道。

替代路线

该公司将财务指标增长归因于在阿联酋发展替代性多式联运路线，旨在增强供应链韧性。根据AD Ports的数据，自3月起实施的措施包括将货运业务和支线运输改道至富查伊拉和豪尔费坎港的码头，部署陆路和空中运输通道，以及增加仓储能力。

该集团表示，这些解决方案使其能够减轻霍尔木兹海峡通行中断对其在阿联酋及其他波斯湾国家客户的影响。据《The National》报道，在2月28日美国与伊朗之间的战争爆发后，穿越该海峡的商业航运实际上已停止。

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各业务部门表现

海事和航运部门贡献了季度营收的最大份额，约为58%：其收入增长56%，达到47.4亿迪拉姆。物流业务收入增长76%，达到19.6亿迪拉姆；港口业务收入增长12%，达到7.98亿迪拉姆。

经济城市和自由区部门收入增长15%，达到6.9亿迪拉姆。阿联酋的集装箱吞吐量环比增长30%，但比一年前低57%。AD Ports首席执行官阿菲夫·阿尔-亚菲表示，尽管存在宏观经济和地缘政治不确定性，该集团仍在第三季度取得了创纪录的业绩。

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