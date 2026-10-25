非洲民主大会党（ADC）周六在尼日利亚伊莫州奥韦里市启动竞选活动，为2027年大选做准备。该党表示将倡导透明治理和地方层面的快速变革，据Premium Times Nigeria报道。

竞选参与者的声明

伊莫州前州长埃梅卡·伊赫迪奥哈表示，他支持ADC候选人，是因为他们的诚信以及共同的治理愿景。据他所说，这些候选人与他秉持相同的政治理念。

伊赫迪奥哈还表示，后续的州政府没有继续推进他任期内启动的项目：建设27座地方议会体育场以及扩建Adapalm种植园。他称，选出ADC候选人将确保地方议会获得完全的行政自主权，使其能够在农村社区开展紧急道路维修。

ADC全国主席戴维·马克由该党全国副主席邦·乌纳丘克武代表出席活动。他称，大量支持者到场是该党获得广泛支持的标志。他呼吁选民支持所有ADC候选人，并表示这将有助于克服伊莫州和尼日利亚面临的困难与安全问题。

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候选人的承诺

该党奥韦里地区主席本·梅雷呼吁支持者在该州每个选区和村庄传播ADC的纲领。他向党员保证，该党在该地区的组织团结一致，并已准备好为在即将举行的选举中获胜而奋斗。

ADC伊莫东部参议员候选人乌切纳·奥福埃格布表示，他的主要任务将是消除贫困和实现有效的立法代表。他将支持青年和妇女、修复农村道路以及改善社区医疗服务列为竞选承诺。据他所说，该党还计划提出保护选民选票的策略。

奥韦里联邦选区众议院候选人奥凯·阿马迪承诺将关注安全、医疗服务和问责制，包括定期报告其工作情况。他还表示，打算在立法机构中维护其选区的利益。活动期间，党旗被授予ADC的州议会和国民议会候选人。

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