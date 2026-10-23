提格雷行政当局呼吁叛军放下武器——半岛电视台

埃塞俄比亚提格雷新临时行政当局代表雷达埃·加莱福姆·沃尔德塞拉西呼吁叛军放下武器，重返和平生活。这一声明是在与埃塞俄比亚政府结盟的部队控制提格雷地区首府默克莱之后发表的。

沃尔德塞拉西在默克莱表示：“现在不是清算旧账的时候——我呼吁你们回到自己的家中，继续过平民生活。”半岛电视台报道。他表示，叛军力量正在削弱，并排除了他们重新夺回该市控制权的可能性。

呼吁继续抵抗

数小时前，费塞哈·基达努中将表示将继续战斗；他在电视节目中被称为提格雷军队司令。在新的叛军电视频道Tigray Broadcast Media发表讲话时，他称提格雷“仍处于战争状态”，并呼吁当地民兵和志愿者加入抵抗。他的所在地未被披露。

基达努呼吁袭击政府军控制的阵地，尽管与埃塞俄比亚当局结盟的部队在无人机和重型武器方面占据优势。提格雷人民解放阵线也称政府军遭受重大损失，但美联社无法独立核实这些说法。

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临时行政当局与战斗

在与政府结盟的武装进入该市后，提格雷人民解放阵线战士于10月初离开默克莱。此后，埃塞俄比亚当局在该地区成立了为期六个月的临时行政当局，其任务是恢复服务、促进流离失所居民返乡并筹备选举。

与此同时，该地区的战斗仍在持续。默克莱居民报告称，周二发生了一次无人机袭击：据他们称，4人在将山羊装上卡车时死亡，另有6人受伤。这些信息尚未得到独立证实。

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德此前指责提格雷人民解放阵线强行招募年轻人，而非按照2022年11月在比勒陀利亚达成的和平协议解除武装。战斗重燃实际上破坏了这项结束提格雷2020年至2022年战争的协议。

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