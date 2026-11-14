美国总统唐纳德·特朗普政府允许各州在7月1日前不将不符合新的工作、学习或志愿服务要求的人士排除出Medicaid，也不拒绝向他们提供保险保障。同时，各州必须继续核查申请人和项目参与者是否符合这些条件，据《独立报》报道。

新规计划于1月1日在全国生效。各州正在准备工作人员、开展培训并配置技术系统以实施新规。美国医疗保险和医疗补助服务中心表示，各州在准备工作中取得进展，但面临实施困难。

项目参与者的条件

该规则适用于在40个州通过自愿扩展项目获得Medicaid的许多人。为保留保障，他们必须每月至少工作或从事志愿服务80小时，或以至少相当于全日制课程一半的课业量学习。

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64岁以上人士、照顾14岁以下儿童的人士，以及因健康状况被认定为过于脆弱而无法工作的人士可获得豁免。联邦政府还敦促各州使用其他政府机构的数据核实就业情况，以减少项目参与者需要提交的文件数量。

对官僚障碍的担忧

该规则的批评者强调，大多数受影响人士已经在工作，但可能因办理文件困难而失去保险保障。在内布拉斯加州，相关要求于5月开始实施，7月和8月获得续保的人中，超过十分之九符合要求。

与此同时，533人被拒绝延续保障。对大多数人而言，原因是缺少证明工作情况或有权获得豁免的文件；43人因未满足新要求而失去保障。国会民主党人表示，他们寻求废除这些规则；参议员罗恩·怀登和众议员弗兰克·帕隆则请求CMS主管穆罕默德·奥兹推迟实施这些规则。

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