美国公布的法庭文件显示，唐纳德·特朗普总统的政府在战争期间曾就遣返伊朗公民一事与伊朗官员保持联系。正如PBS NewsHour报道，这些接触涉及办理旅行证件，以及寻找将人员从美国驱逐出境的可能途径。

法院通知程序

法院周四公布的文件显示，早在10月中旬，政府就表示计划经由一个未具名的第三国遣返伊朗人。文件未说明当局具体打算何时实施此类驱逐。

法官阿娜·雷耶斯命令政府，在最终批准将伊朗人遣返至伊朗或其他国家的计划前24小时通知法院。此外，政府必须在实施此类驱逐前五天提供书面通知。

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关于寻求庇护者数据的诉讼

这一信息是在一项正在进行的诉讼中披露的。法庭材料称，美国移民部门向伊朗当局提供了申请庇护的伊朗人的机密信息。原告认为，这违反了美国移民规定，并可能使这些人面临危险。美国国土安全部否认向伊朗方面提供庇护申请中的数据。

美国移民官员之间的数百封电子邮件显示，美国和伊朗如何协调通过三趟移民航班遣返100多名伊朗人，时间分别为2025年9月和12月，以及2026年1月。由于两国没有外交关系，以及被遣返者可能面临迫害的风险，过去直接将伊朗人遣返至伊朗的情况较为罕见。

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