特朗普政府计划出售部分美国联邦土地——The Hill

美国总统唐纳德·特朗普政府计划在未来几年向各州、地方政府和部落社区出售部分联邦土地。这项安排载于美国内政部2026年至2030年新战略计划中，The Hill报道。

土地出售与自然保护支出

文件指出，该部门希望通过向各州、地方政府和部落出售土地，减少联邦所有土地的规模。该部预计通过出售土地，将资源集中于关键联邦职责和具有全国意义的土地。

此类交易所得的部分资金可能返还给买方，用于相应州、地方或部落领地其他地区的自然保护项目。该计划指出，这将改善美国人进入休闲区域的条件，同时减少联邦纳税人对土地管理所承担的财政责任。

对后续转售的担忧

西部优先事项中心（Center for Western Priorities）传播总监凯特·格雷钦格表示担忧，称各州、地方政府或部落在购买地块后可能将其转售给私人开发商。她表示，开发商可能对居民点附近的土地感兴趣，当地居民经常利用这些土地休闲。

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去年，共和党参议员曾试图将有关出售公共土地的条款纳入特朗普总统的“大而美法案”（Big Beautiful Bill），但在受到广泛的两党批评后，随后将其删除。

人员整合

该战略计划还提出“整合”内政部人员的意图。文件没有解释这具体意味着什么，部门发言人也没有回应The Hill关于这是否意味着裁员的问询。

据《华盛顿邮报》报道，政府还在考虑重组国家公园管理局和美国鱼类及野生动物管理局，包括可能调整员工的工作地点。美国鱼类及野生动物管理局的另一份报告建议削减中央和地区办公室人员，以便将岗位重新分配至保护区工作。

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