美国总统唐纳德·特朗普的政府请求美国最高法院阻止恢复数十万委内瑞拉公民的临时保护身份。正如《国会山报》报道的那样，美国政府认为，执行下级法院的裁决将造成混乱，并与最高法院此前的命令相冲突。

政府的论点

美国诉讼总长约翰·绍尔表示，恢复该身份将迫使当局立即从移民拘留中释放约1,800名非美国公民。他表示，这还将妨碍正在进行的驱逐出境程序。

绍尔称，即便法院禁令短暂生效，也会对政府造成重大损害。根据他的评估，移民机构将被迫释放一些人，而这些人之后可能无法被找到并再次拘留。他还警告称，在后续诉讼期间，数千人的工作许可可能出现混乱。

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案件进程

去年，美国最高法院曾两次暂时允许政府在案件审理期间终止委内瑞拉人的Temporary Protected Status，即TPS。11月初，法院正式将有关委内瑞拉的案件发回美国第九巡回上诉法院。

第九巡回上诉法院发布了一项命令，除非最高法院介入，该命令实际上将在周五之后恢复委内瑞拉人的身份。TPS于1990年设立，适用于因武装冲突、自然灾害或其他紧急情况而无法安全返回本国的外国人。该身份保护获得者免遭驱逐出境，并允许他们申请工作许可。

特朗普曾指责乔·拜登政府滥用该项目，此前该项目的适用范围扩大至总共17个国家。TPS获得者和移民组织正在挑战该项目的限制措施，称政府超越权限并带有种族偏见地行事。

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