美国总统唐纳德·特朗普政府请求联邦上诉法院撤销一宗有关认证阿拉斯加州联邦参议员选举结果的诉讼，民主党人玛丽·佩尔托拉在该选举中获胜。《卫报》报道。

该诉讼在中期选举前提出。其中，政府要求，如果佩尔托拉获胜，在就选民可能产生混淆完成调查之前，不要认证选举结果。理由是选票上还有一名名为丹·沙利文的候选人，与现任共和党参议员同名。

投票结果

玛丽·佩尔托拉获得50.13%的选票，得票数超过其他所有候选人的总和。她的对手包括现任参议员丹·沙利文，以及另一名候选人丹尼尔·沙利文。

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在选举结果确定两天后，特朗普政府请求法院认定此案已失去审理对象。据该报报道，鉴于投票保密，政府没有解释将如何核实选民是否曾感到困惑。

围绕同名候选人的争议

阿拉斯加州最高法院此前裁定，第二名沙利文参选合法。据该报报道，民主党人据称将其拉入选战，以便他从现任共和党参议员那里分走选票。

竞选期间，《纽约时报》报道称，佩尔托拉竞选团队的工作人员参与了一项涉及“替身”候选人的计划。佩尔托拉否认自己参与鼓励第二名沙利文参选。作为尤皮克族女性，她将与来自明尼苏达州的当选参议员佩吉·弗拉纳根一道，成为美国参议院首批两名原住民女性之一。

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