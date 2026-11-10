在美国，唐纳德·特朗普总统的政府宣布，将在农村医疗保健资助计划第二阶段向50个州提供100亿美元。这笔资金是去年依据《一项宏伟美丽法案》设立的500亿美元五年期基金的一部分，The Hill报道。

资金将如何分配

根据美国医疗保险和医疗补助服务中心的数据，农村医疗转型计划旨在改善该国农村社区获得医疗服务的机会、医疗服务质量和治疗结果。第二年资助结束后，基金中将剩余300亿美元，计划在2030年前每年向各州分配。

每个参与的州每年将获得1亿美元的基础资金。这约占该计划年度预算的一半。另一半将根据该州农村人口规模、其农村医疗保健转型计划中规定的措施以及政策决定进行分配。

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得克萨斯州和阿拉斯加州将获得最大金额

第二批资金中，得克萨斯州和阿拉斯加州获得的金额最大，分别超过2.8亿美元和2.7亿美元。

美国卫生与公众服务部长小罗伯特·F·肯尼迪表示，新资金旨在扩大获得医疗服务的机会，加强农村医疗保健的人力资源能力，并支持疾病预防。医疗保险和医疗补助服务中心主任穆罕默德·奥兹指出，美国农村居民的预期寿命比城市居民短三年。

与此同时，独立研究机构KFF评估称，这项为期五年、规模为500亿美元的基金低于预计未来十年农村地区联邦医疗补助计划支出1370亿美元的削减额度。

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