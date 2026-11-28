在美国，总统唐纳德·特朗普政府恢复了美国国际开发署（USAID）的网页，该网页此前已无法访问18个月，并在页面上公布了文件、内部备忘录和内部通信记录。据《独立报》报道，政府将这些材料作为该机构在历届政府期间如何运作的证据。

更新后的页面称，在此前的政府任期内，USAID据称被用于推动与美国价值观相悖的“激进议程”。这些文件在没有额外说明或背景信息的情况下被公布。

关于USAID项目的说法

保守派评论员迈克·本茨据该报消息可能参与了所谓USAID文件的相关工作。他表示，未来几周将公布有关该机构“平台问责”项目的材料。他声称，USAID据称试图通过推动其他国家通过审查法，迫使美国平台实施审查。

《独立报》写道，在特朗普第二个总统任期开始时，其政府在埃隆·马斯克和政府效率部的参与下，终止了大部分USAID资金并关闭了该机构。政府还终止了价值6000万美元的人道主义援助。

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对披露姓名的担忧

由在DOGE裁员期间失去工作的员工成立的公共团体Aid on the Hill批评了此次网页更新。该团体在声明中表示，公布的材料包含未作遮盖处理的美国及当地工作人员姓名、美国科技公司的名称，以及在冲突地区和不稳定国家与美国合作的当地组织名称。

Aid on the Hill代表警告称，在缺乏背景信息的情况下公布这些姓名，可能会使这些人及其家人面临风险。该团体还表示，USAID打击外国虚假信息的项目源于一项两党授权，该授权于2017年由美国国会写入法律。

医学期刊《柳叶刀》的一项独立研究预测，削减国际援助项目，包括USAID以及英国的其他项目，可能在2030年前导致2300万人额外死亡。研究人员估计，其中可能有540万名五岁以下儿童。

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