美国劳工部提出了一项规则，可能限制在企业401(k)退休计划中使用ESG基金。该监管草案旨在明确雇主及其他负责此类计划的人员如何履行以参与者利益为重的义务，CNBC报道。

参与者的财务利益

美国劳工部长基思·桑德林表示，为公司退休计划选择投资的人必须仅从员工和退休人员的财务利益出发作出决定，而不是为了推进政治或社会目标。该部门的一名代表在简报会上指出，如果该规则最终获得通过，ESG基金和影响力基金只有在个别情况下才可能被视为适合退休储蓄。

ESG基金考虑环境、社会和治理因素。特别是，它们可能关注气候变化或企业多元化等议题。根据美国计划发起人委员会的数据，2025年约有5%的401(k)计划提供ESG基金，而此类资产占这些计划中投资者资金总额的比例不足1%。

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拟议变更

该草案规定取消在财务表现相同情况下的选择规则，以及有关考虑参与者偏好的条款。目前，如果ESG基金和另一只基金在评估财务因素后表现相同，退休计划发起人可以因其社会效益选择ESG基金。现行规则也允许雇主在符合财务标准的前提下，部分考虑员工的偏好。

该提案已进入为期60天的公众征求意见期。根据劳工部的数据，该提案将废除乔·拜登政府2022年规则中的部分条款；该规则曾明确，雇主在选择投资时可以考虑气候变化的经济影响及其他ESG因素。

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