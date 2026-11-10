ADNOC Gas季度净利润翻倍至13.4亿美元——OilPrice

在阿联酋，天然气公司ADNOC Gas第三季度净利润较上一季度翻倍，从6.65亿美元增至13.4亿美元。该公司还将2026年全年净利润预测上调至至少40亿美元，OilPrice报道。

天然气销售与出口

ADNOC Gas在7月至9月期间的EBITDA环比增长70%，达到20.3亿美元。国内市场天然气销售增长20%，该业务的EBITDA增长28%。公司将此归因于持续的需求和更高的利润率。

国际产品销售推动EBITDA较上一季度增长106%。硫磺销售也为业绩提供了额外支持：这一业务的EBITDA在7月至9月间增长249%。ADNOC Gas的业务包括国内天然气、液化天然气、出口液体产品和硫磺等领域。

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股息与道达尔能源合同

ADNOC Gas董事会批准派发9.4亿美元季度股息，比一年前高5%。股息计划于2026年12月支付。该公司表示，计划在2030年前每年将股息提高5%。

今年前九个月，ADNOC Gas的经营现金流为38.2亿美元，是年初以来已派发的28.2亿美元股息的1.3倍。该公司最近还与道达尔能源签署了一项为期五年的协议，将供应最多160万吨液化天然气。

同时，ADNOC Gas指出，经由霍尔木兹海峡出口液化天然气的前景取决于地区海上局势的发展。OilPrice的文章称，通过该海峡的液化天然气流量仍受到严重扰乱。

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