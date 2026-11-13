苏丹拘留了艾哈迈德·哈伦，他是奥马尔·巴希尔担任总统期间执政的全国大会党的前领导人。他的律师表示，他们怀疑此次拘留与将哈伦移交国际刑事法院的准备工作有关。该法院正因巴希尔执政期间达尔富尔发生的战争罪指控通缉哈伦。

拘留的情况

辩护团队成员阿瓦蒂夫·贾阿利向Asharq Al-Awsat表示，哈伦从苏丹东部城市卡萨拉前往首都喀土穆时，被一个身份不明的安全机构拘留。她称，辩护律师没有关于其被关押地点及拘留情况的信息。

由苏丹及海外律师组成的律师团队计划向司法机关提出申诉。该团队打算争取与当事人会面，查明拘留理由，并确定是哪个机构下达了相关命令。贾阿利称此次拘留非法，并表示这违背了宪法和法律保障，包括表达政治和意识形态观点的自由。

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对哈伦言论的反应

此次拘留发生在哈伦接受电视采访数日后。当时，他谈及其政党与军方的关系，并表示支持苏丹军队指挥官阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉。哈伦还称，布尔汉受到针对伊斯兰主义者的媒体炒作和国际压力影响。

哈伦去年在接受路透社采访时表示，他预计战争结束后军队将继续掌权，并强调有必要界定军队在该国政治生活中的角色。他称，其政党寻求在战争结束后的过渡期后重新参与国家治理。

他的最新言论受到反战政治和公民力量的批评。它们称，被指控犯有战争罪和危害人类罪的前政权人物能够自由行动，表明他们仍保有政治和安全影响力。政治力量代表还推测，此次拘留可能是试图减轻哈伦电视露面带来的后果，并削弱此后国内和国际压力及批评。

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