在美国南卡罗来纳州，亚历克斯·默多的律师将向法院申请撤销其妻子玛吉和小儿子保罗遇害案中的原始起诉书。辩方称，该案首席调查员、州执法部门探员戴维·欧文向大陪审团作了虚假陈述。据《独立报》报道。

案件重审

南卡罗来纳州最高法院此前撤销了对默多的定罪以及判处他的无期徒刑。法院认定，一名法院书记员在2023年审判期间不当影响了陪审员。

因此，默多可能因谋杀指控再次受审。黛布拉·麦卡斯林法官将在审前听证会上审理辩方的申请。即使申请获准，也可能不会阻止或推迟定于4月进行的重审。

检方最快可能于下个月向大陪审团寻求新的起诉书。默多的律师表示，他们不会对此加以阻挠。

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双方围绕证据的论点

辩方称，欧文告诉科莱顿县大陪审团，在默多于谋杀当晚所穿的T恤上发现了血迹飞溅。与此同时，州调查人员的一份早期报告指出未发现血迹，而此类证据也未在审判中出示。

律师还称，调查员告诉陪审员，在默多的房产内发现了一支枪，其一个枪管装填了鹿弹，另一个枪管装填了大号鸟弹，与用于杀害保罗·默多的弹药组合相同。辩方称这并不属实。检方坚持认为，他们拥有足够的其他证据提出指控，而单一错误本身并不表明存在恶意。

检方还提到保罗·默多录制的一段视频，尽管亚历克斯·默多此前否认，但视频中可以听到他在案发现场的声音。他们提及该家庭的财务问题，以及默多侵吞客户和律师事务所资金的行为。58岁的默多因从客户处盗取数百万美元正在服长期监禁，但他否认参与谋杀。

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