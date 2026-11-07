法国近期抗议活动中受伤者的律师表示，他们正准备就涉嫌警方暴力问题，对内政部长洛朗·努涅斯提出集体控诉。律师至少代理18名受害者，约10名客户已同意在控诉书上签字，France 24报道。

向特别法院提出控诉

该申请计划提交至共和国司法法院，这是法国唯一审理现任政府成员案件的法院。律师阿里耶·阿利米表示，法律团队认为，有必要就使用相关手段的命令追究部长责任；他说，这些手段可能造成致残性伤害。

与此同时，阿利米承认，根据该控诉启动调查的可能性很小。他表示，这项申请应有助于防止新的严重伤害，包括儿童遭受的伤害。

抗议期间的伤害

最近几周，法国发生了学生封锁学校以及因生活成本引发的大规模抗议活动。人权捍卫者指责执法人员在示威期间不成比例地使用武力。

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据法新社统计，自9月中旬以来，至少20人，包括青少年，因警方使用的橡胶子弹或手榴弹而遭受重伤。截至10月30日，警方已就执法人员涉嫌暴力的报告启动105项内部调查。其中，52项涉及学生运动，48项涉及10月17日和18日大规模抗议期间发生的事件，另有5项涉及10月24日的事件。

律师报告的伤者中包括一名15岁少年，他在10月因手榴弹爆炸失去一只手。9月，一名14岁的抗议参与者在一名警察据France 24报道疑似近距离使用手榴弹后失去了大部分牙齿。

努涅斯表示，警方采取行动时具有“最高程度的相称性”。11月6日晚，他对伤者表示遗憾，但称每一次使用武力均在法律和监管程序框架内进行。这名部长还称，手榴弹和催泪瓦斯是警察工作所必需的工具。

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